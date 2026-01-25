VIDEO / Prtajin zabio dva gola s klupe, ušao Džeko i golom u debiju pomogao Schalkeu izvući bod!

Podijeli :

U 19. kolu 2. Bundeslige hrvatski napadač Ivan Prtajin zabio je dva pogotka nakon ulaska s klupe. U 61. minuti je kročio na travnjak, u prvom dodiru s loptom glavom pogodio za 1:0 Kaiserslauterna u gostima kod Schalkea, a onda je u 83. pogodio nakon što je izbačen u kontranapad i ostao sam s vratarom Kariusom. Bivši igrač Hajduka i Union Berlina sada je na 11 ligaških golova u sezoni i treći je strijelac lige.

Ipak, Kaiserslautern nije uspio izdržati do kraja i odnijeti sva tri boda. U 87. minuti Edin Džeko je u svom debiju majstorskim primanjem i finišom smanjio zaostatak (i on je u igru ušao u nastavku, u 67. minuti), a onda je u 90. izjednačio Kenan Karaman nakon kornera.

Tim remijem Schalke ostaje na vrhu Cvajte s 39 bodova, ali mu je drugoplasirani Darmstadt sad samo dva boda udaljen. Kaiserslautern je šesti s 31 bodom.

