VIDEO / Ronaldo još jednom zabio, evo koliko mu nedostaje do 1000. pogotka

Prvi je zabio Cristiano Ronaldo u 11. minuti, što mu je bio 969. pogodak u karijeri, a sada mu nedostaje još 31 do velikog jubileja od 1000.

VIDEO / Al Nassr ide prema tituli: Ronaldo opet zabio i dodatno se približio 1000. pogotku karijere

Prednost je povećao bivši stoper Barcelone Inigo Martinez u 23., a samo dvije minute kasnije za 3:0 pogodio je Abdulelah Al-Amri.

Konačnih 4:0 postavio je Sadio Mane u 80. minuti.

Marcelo Brozović odigrao je cijelu utakmicu za pobjedničku momčad, koja je ovim trijumfom izborila polufinale, gdje će igrati protiv boljeg iz susreta između Al Ahlija iz Dohe i Al Husseina.