VIDEO / Sve je spremno za WRC Croatia Rally, pogledajte kako sve izgleda na Grobniku!

Siniša Crnojević javio nam se s Grobnika uoči početka WRC Croatia Rallyja kojeg ovog vikenda pratite na kanalima Sport Kluba.

“Sunčano je, nema vjetra ni oblaka. Sve je spremno za početak i zagrijavanje. Iza mene je posložen cijeli servisni park, timovi su spremni da krenu”, započeo je Crnojević pa otkrio prognoze:

“Velika je borba između Evansa i Solberga za titulu prvaka na kraju godine, ovo je prva prava utrka koja pokazuje prave performanse automobila i vozača jer imamo čiste uvjete na cesti.”

Publika koja želi pratiti uživo karte može kupiti online, na Grobniku te na ulazima na brzince.