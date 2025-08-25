VIDEO / Barcelonin ludi preokret, Realova dominacija, pogledajte sve golove u La Ligi

Podijeli :

via Guliver

Odigrano je osam utakmica drugog kola španjolske La Lige. Samo Athletic Bilbao i Rayo Vallecano te Sevilla i Getafe još nisu odigrali susret drugog kola. Događaj kola bio je preokret Barcelone u gostima kod Levantea te dominacija Real Madrid nad novim prvoligašem Oviedom.

Kolo su u petak otvorili Real Betis i Deportivo Alaves. Obje ekipe su neporažene dočekale drugo kolo – Betis je u gostima remizirao kod Elchea dok je Alaves slavio kasnim golom protiv Levantea. U ovom kolu blagi favorit bio je klub iz Seville koji je golom Giovanija Lo Celsa odnio pobjedu.

Subotnji dan otvorili su Mallorca i Celta Vigo. Otočki klub stigao je bez Vedata Muriqija i Manua Morlanesa koji su zaradili crveni protiv Barcelone dok je Celta neočekivano poražena na domaćem terenu od Getafea. Činilo se kako će taj gorak okus poraza isprati pogotkom Javiera Ruede, ali je Mallorca preko Mateua Moreya Bauze došla do boda u smiraju utakmice.

Drugi susret u subotu odigrali su Atletico Madrid i Elche. Momčad Diega Simeonea u drugo kolo je došla nakon poraza od Espanyola dok je Elche bio zadovoljan bodom protiv Betisa. Atletico je, kao i u susretu s Kataloncima, poveo, ali opet su ispustili prednost. Gol Alexandera Sorlotha anulirao je Rafa Mir te je susret okončan rezultatom 1:1.

Subotu su zaključili Levante i Barcelona u Valenciji. Domaći su golovima Ivana Romera i Josea Moralesa šokirali aktualne prvake, ali izabranici Hansija Flicka nisu očajavali. Pedri je u 49. minuti započeo preokret golčinom s 20ak metara da bi tri minute kasnije često neispravno osporavani Ferran Torres donio poravnanje. Konačni preokret stigao je u 91. minuti kada je nakon ubačaja Laminea Yamala, Unai Elgezabal Udondo poslao loptu u svoju mrežu.

Nedjelja je bila nešto prometnija od subote pa je tako prvi susret odigran u Pamploni od 17 sati. Osasuna je na domaćem terenu ugostila Valenciju, a jedini pogodak na utakmici zabio je hrvatski reprezentativac Ante Budmir koji je tako svojoj Osasuni donio pobjedu u drugom kolu.

Predvečernji termin La Lige imao je dva susreta, Real Sociedad i Espanyol te Villarreal i Gironu. U prvospomenutom je Hrvatska imala dva predstavnika, Luku Sučića i Duju Ćaleta-Cara. Samo je nedavno prognani hrvatski reprezentativac Sučić zaigrao, a dok je on bio na terenu Sociedad je gubio. Na kraju se njegova momčad uspjela vratiti i izboriti drugi remi u novoj sezoni.

Pretposljednji susret dana odigrali su Villarreal i Girona. Žuta podmornica je nakon uvjerljive pobjede nad Real Oviedom odigrala još bolju utakmicu te su katalonsku momčad s terena ispratili s pet pogodaka u mreži što im je omogućilo prvo mjesto na tablici.

Nedjelju su ljubitelji španjolske Primere proveli uz Oviedo i Real Madrid. Novi prvoligaš nadao se da može otkinuti bod kraljevskom klubu, ali Kylian Mbappe se nije složio s tim. Francuski napadač zabio je dva pogotka, a onda je na kraju susreta pogodio i Vinicius Junior za 3:0.

Posljednja dva susreta La Lige bit će odigrana u ponedjeljak. Od 19:30 Athletic Bilbao dočekuje Rayo Vallecano da bi u 21:30 Sevilla i Getafe zaključili drugo kolo.