VIDEO / Arsenal u sjevernolondonskom derbiju porazio Tudora u debiju na klupi Tottenhama

U 27. kolu engleske Premier lige odigran je jedan od najvećih derbija u engleskom nogometu, onaj između Tottenhama i Arsenala koji su stadionski susjedi u sjevernom Londonu. Bio je to i debi Igora Tudora na klupi Tottenhama, ali i neuspješan jer su Topnici slavili s 4:1.

Bolje je Arsenal otvorio susret te su na početku prijetili sve do prekida zbog problema sa sudačkom opremom. To je malo spustilo aktivnost na terenu, ali se sve ponovno zahuktalo sredinom poluvremena.

Arsenal je tada diktirao igru i to im se isplatilo u 32. minuti kada je Eberechi Eze zabio svoj četvrti gol u dresu Arsenala protiv Tottenhama. Samo dvije minute su Topnici imali prednost, a za to je krivac bio Declan Rice koji je izgubio loptu u opasnoj poziciji i Randal Kolo Muani je to iskoristio za 1:1.

Iako je to potreslo Arsenal, izabranici Mikela Artete su u drugom dijelu ponovno zaigrali bolje, Samo dvije minute im je trebalo za dolazak u novo vodstvo, a ključni čovjek bio je Viktor Gyokeres koji je lijepim udarcem pogodio za 2:1. Topnici su nakon toga nastavili pritiskati, a to im se isplatilo 14 minuta kasnije.

Mrežu Guglielma Vicarija ponovno je zatresao Eze kojemu je to bio već peti pogodak protiv Tottenhama otkad je iz Crystal Palacea prešao u Arsenal.

Do kraja susreta vidjeli smo još jedan pogodak koji je sjajno zabio Gyokeres. Loptu mu je poslao Martin Odegaard, a on se sjajno snašao i unutarnjim dijelom kopačke pogodio za 4:1 pobjedu Topnika.

Arsenal je tako uspio odgovoriti na “rukavicu izazova” koju im je bacio Manchester City pobjedom protiv Newcastlea. Topnici su sada pobjegli na +5 od Građana, ali imaju i utakmicu više 10 kola prije kraja za njih, a 11 za City.

