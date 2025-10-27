Ovo morate vidjeti! Nestvaran autogol u Bugarskoj: ‘Kao da je namjerno pustio loptu kroz noge’

Podijeli :

CSKA 1948 (ne treba ga miješati s izvornim CSKA Sofijom) i Ludogorec odigrali su posljednju utakmicu 13. kola Prve lige Bugarske, koja je završila nesvakidašnjim rezultatom – 5:4 (3:1).

Vrlo je vjerojatno da se portugalskom treneru Ruiju Moti, koji je prije Ludogoreca vodio armenski Noah, „smiješi“ otkaz u klubu iz Razgrada, čiji je stručni stožer preuzeo ovog ljeta. Domaćin na stadionu u Bistrici u jednom je trenutku vodio čak 5:1, a jedan od golova postigli su s centra!

Prednost je smanjena bizarnim autogolom u 82. minuti, kada je Nijemac Andre Hofmann, koji je ranije igrao za Hannover i Fortunu Düsseldorf kao defenzivni veznjak, a sada nastupa kao stoper, rutinski vraćao loptu Dimitru Šejtanovu, no ona mu je prošla kroz noge.

Tu nevjerojatnu situaciju možete vidjeti u naslovnom videu, a na kraju je malo nedostajalo da dođe do velikog preokreta. Ivajlo Čočev je u 90. minuti iskoristio asistenciju Petra Stanića, a četiri minute kasnije izveo je i kazneni udarac. Pogodio je gredu, ali je u osmoj minuti sudačke nadoknade ipak postavio konačan rezultat.

CSKA 1948 sada je drugi na ljestvici, dok vodeći Levski ima tri boda više. Na trećem mjestu nalazi se Lokomotiv Plovdiv s 24 boda, dok je Ludogorec ostao na 23 nakon treće uzastopne utakmice bez pobjede.