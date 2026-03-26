VIDEO / Kosovo golom iz slobodnog udarca preokrenulo protiv Slovaka, zabio i bivši mladi Vatreni

Podijeli :

U četvrtak navečer započela je polufinalna utakmica mini turnira za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Nakon pobjede Turske protiv Rumunjske s 1:0, Slovačka i Kosovo su odlučivali o drugom finalistu i reprezentaciji koja će ugostiti Turke u finalu. Već u šestoj minuti dalo se naslutiti koja će ekipa biti bliža jer je Slovačka nakon prekida u šestoj minuti povela golom Martina Valjenta.

Kosovo je izjednačilo u 21. minuti sjajnim udarcem izvana bivšeg mladog hrvatskog reprezentativca i bivšeg veznjaka Rijeke, Veldina Hodže. Bio mu je to prvijenac za reprezentaciju Kosova.

Međutim, taj pogodak nije donio Kosovu egal na poluvremenu jer je u 45. minuti Lukaš Haraslin zabio za 2:1. Napadač Slovačke izveo je prekid s lijeve strane te je pokušao ubaciti. Nitko tu loptu nije na putu do mreže dotaknuo i Slovačka je na predah otišla s vodstvom od 2:1.

Kosovari nisu klonuli duhom nakon toga jer su već nakon dvije minute izjednačili golom Fisnika Asllanija koji je na asistenciju Mergima Vojvode pogodio za 2:2 i muk na tribinama u Bratislavi.

Nisu stali na tome Kosovari jer su u 60. minuti golom Florenta Muslije zabili za 3:2.

Nastavak niza golova iz prekida došao je u 72. minuti kada je Kreshnik Hajrizi nakon kornera pogodio za 4:2 Kosova i vjerojatni odlazak u finale kvalifikacija.

