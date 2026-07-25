VIDEO / Tri prekida, tri gola: Thun u izmiješanom sastavu slavio uoči dolaska na Maksimir

Nogometaši Thuna uspješno su otvorili novu sezonu švicarskog prvenstva. Aktualni prvak slavio je u gostima protiv Luzerna s 3:1 i tako na najbolji način najavio uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Dinama.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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