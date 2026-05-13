VIDEO / Prekinuta utakmica finala Kupa BiH između Veleža i Zrinjskog

Ex-Yu lige 13. svi 2026 19:39

U tijeku je uzvratna utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine između Veleža i Zrinjskog koji je prekinut jer su navijači domaće ekipe u nekoliko navrata u teren ubacivali pirotehnička sredstva. Dva puta je utakmica u prvih petnaest minuta drugog poluvremena prekinuta jer je "nastradao" golman Zrinjskog.

