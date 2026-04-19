VIDEO / Je li bivši igrač Dinama trebao biti isključen protiv Cityja? Oglasila se Premier liga

Tijekom žestoke borbe za loptu u drugom poluvremenu, nakon što je ona izašla iz igre, Gabriel je tijelom odgurnuo norveškog napadača, a zatim je došlo i do verbalnog okršaja.

Situacija je eskalirala kada su se unijeli licem u lice, a bivši igrač Dinama je u jednom trenutku glavom napravio pokret prema Haalandu. Norvežanin se primio za glavu, ali se brzo smirio i nastavio igru. Uslijedilo je naguravanje koje su igrači ubrzo razdvojili, a obojica su dobila žuti karton.

Glavni sudac Anthony Taylor i VAR nisu procijenili da je bilo elemenata za isključenje. Reakcije navijača bile su podijeljene. Jedni su smatrali da je Gabriel trebao biti isključen, dok su drugi pohvalili njegovu agresivnost i borbenost.

#MCIARS – 83′ The referee’s call of no red card was checked and confirmed by VAR – with the action from Gabriel deemed not to be excessively aggressive or violent. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) April 19, 2026

Premier liga je na X-u objavila službeno objašnjenje: “Sudac nije pokazao crveni karton, a tu je odluku provjerio i potvrdio VAR. Procijenjeno je da Gabrielov potez nije bio pretjerano agresivan niti nasilan.”