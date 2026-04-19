VIDEO / Je li bivši igrač Dinama trebao biti isključen protiv Cityja? Oglasila se Premier liga

Je li bivši igrač Dinama trebao biti isključen protiv Cityja? Oglasila se Premier liga

Nogomet 19. tra 2026

Branič Arsenala Gabriel Magalhães (28) u derbiju Premier lige između Arsenala i Manchester Cityja, koji je završio pobjedom Cityja 2:1, ušao je u sukob s Erlingom Haalandom (25).

Tijekom žestoke borbe za loptu u drugom poluvremenu, nakon što je ona izašla iz igre, Gabriel je tijelom odgurnuo norveškog napadača, a zatim je došlo i do verbalnog okršaja.

Situacija je eskalirala kada su se unijeli licem u lice, a bivši igrač Dinama je u jednom trenutku glavom napravio pokret prema Haalandu. Norvežanin se primio za glavu, ali se brzo smirio i nastavio igru. Uslijedilo je naguravanje koje su igrači ubrzo razdvojili, a obojica su dobila žuti karton.

Glavni sudac Anthony Taylor i VAR nisu procijenili da je bilo elemenata za isključenje. Reakcije navijača bile su podijeljene. Jedni su smatrali da je Gabriel trebao biti isključen, dok su drugi pohvalili njegovu agresivnost i borbenost.

Premier liga je na X-u objavila službeno objašnjenje: “Sudac nije pokazao crveni karton, a tu je odluku provjerio i potvrdio VAR. Procijenjeno je da Gabrielov potez nije bio pretjerano agresivan niti nasilan.”

