VIDEO / Pogledajte sjajan pogodak Ezea kojim se Arsenal vratio na vrh Premier lige

FA Kup donio je polufinale u kojem je Manchester City igrao na Wembleyju, dok je njihov glavni rival Arsenal u 34. kolu Premier lige dočekao Newcastle i slavio 1:0.

Pogodak odluke postigao je Eberechi Eze u 9. minuti nakon uigrane akcije, precizno pogodivši rašlje gola koji je čuvao Nick Pope. VIDEO / City u 79. gubio od drugoligaša, a onda brzim preokretom i golčinom izborio finale FA Kupa Tom pobjedom Arsenal se vratio na vrh ljestvice te sada ima 73 boda, tri više od Građana, ali uz utakmicu više.

Momčad Mikela Artete sada se okreće polufinalu Lige prvaka, gdje će u srijedu gostovati kod madridskog Atletica.

