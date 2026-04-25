VIDEO / City u 79. gubio od drugoligaša, a onda brzim preokretom i golčinom izborio finale FA Kupa

FA Kup donio je polufinalni dvoboj u kojem je Manchester City s 2:1 svladao drugoligaša Southampton.
Momčad s juga Engleske povela je u 79. minuti golčinom Finna Azaza, no City je u završnici napravio preokret.
Jeremy Doku izjednačio je u 82. minuti, a samo pet minuta kasnije Nico González sjajno je pogodio za 2:1 i plasman Građana u finale. Tamo će momčad Pepa Guardiola čekati boljeg iz okršaja Chelsea i Leedsa, koji se igra u nedjelju od 16 sati.
Mateo Kovačić našao se u početnoj postavi Manchester Cityja te je igrao do 58. minute. Bio je to njegov prvi start nakon povratka od ozljede, dok je Joško Gvardiol i dalje izvan stroja.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
