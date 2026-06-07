VIDEO / Perišić kao da nema 37 godina: Pogledajte zanimljiv pokušaj ‘škaricama’

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Hrvatska u Varaždinu u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo dočekuje Sloveniju. Nakon prve polovice prvog poluvremena nema golova, ali bilo je nekoliko zanimljivih situacija. Prvo je u 11. minuti Sandi Lovrić natjerao Dominika Livakovića na obranu da bi u 20. minuti Ivan Perišić testirao Jana Oblaka na vratima Slovenije. S desne strane ubacio je Marco Pašalić, a Perišić je taj visoki ubačaj "uhvatio" škaricama. Ipak, iskusni Vatreni nije uspio uputiti opasan udarac prema Oblaku koji je to lakoćom ukratio.

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