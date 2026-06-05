VIDEO / Novi igrač Hajduka zabio za svoju reprezentaciju

Etnik Brruti upisao se među strijelce u prijateljskoj utakmici U-21 reprezentacija Slovenije i Albanije, koja je završila bez pobjednika rezultatom 1:1.
Novi veznjak Hajduka doveo je Albance u vodstvo u 26. minuti sigurno realiziravši kazneni udarac, no domaća reprezentacija u nastavku je uspjela izjednačiti i postaviti konačan rezultat.
Brruti je ovog ljeta stigao na Poljud kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s kosovskom Malishevom, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine.
Dvadesetjednogodišnji veznjak nogometni je put započeo u Prištini, a u seniorskoj karijeri nastupao je za Besu Pejë i Malishevu. U prošloj sezoni odigrao je 35 utakmica te pritom postigao devet pogodaka i upisao pet asistencija.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!