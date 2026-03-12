VIDEO / Talijanski derbi završio remijem, odluka će pasti na Olimpicu

Europa League 12. ožu 2026

Prva utakmica osmine finala UEFA Europa League između dviju talijanskih momčadi završila je neriješeno. Domaća momčad povela je u 50. minuti sjajnim pogotkom Federico Bernardeschi, dok je Roma izjednačila u 71. minuti golom Lorenzo Pellegrini, koji je u igru ušao samo nekoliko trenutaka ranije.

Borba za prolazak ostaje potpuno otvorena, a odluka će pasti u uzvratnoj utakmici na Stadio Olimpico u četvrtak, 19. ožujka.

