VIDEO / Neviđena sekvenca: City zabio za potvrdu pobjede, pogodak mu poništen, a onda je dobio igrača više!

Manchester City je preokretom slavio na Anfieldu protiv Liverpoola s 2:1 u utakmici 25. kola Premier lige.

Ključni trenuci dogodili su se u završnici susreta. Liverpool je poveo u 74. minuti spektakularnim pogotkom Dominika Szoboszlaija iz slobodnog udarca, no City je u razmaku od desetak minuta preokrenuo rezultat.

VIDEO / City preokretom slavio na Anfieldu, Liverpoolu nije pomogla ni golčina Szoboszlaija!

Izjednačenje je donio Bernardo Silva u 84. minuti nakon asistencije Erlinga Haalanda, a pobjedu gostima osigurao je Haaland iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi, nakon prekršaja Alissona. Pogodak Rayana Cherkija s centra u praznz mrežu u samoj završnici poništen je zbog ranijeg prekršaja, nakon kojeg je Szoboszlai dobio crveni karton.

Ovom pobjedom City je ostao na šest bodova zaostatka za vodećim Arsenalom, dok je Liverpool ostao šesti na ljestvici s 39 bodova.

