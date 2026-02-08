VIDEO / City preokretom slavio na Anfieldu, Liverpoolu nije pomogla ni golčina Szoboszlaija!

U derbiju 25. kola engleske Premier lige Manchester City je na Anfieldu svladao Liverpool s 2:1.
Domaćini su poveli u 74. minuti sjajnim pogotkom Dominika Szoboszlaija iz slobodnog udarca, no City je ubrzo izjednačio preko Bernarda Silve.
Pobjedu gostima donio je Erling Haaland pogotkom iz kaznenog udarca u 90+3. minuti, nakon prekršaja vratara Alissona na Matheusu Nunesu.
Vodeći Arsenal (56) sada ima šest bodova prednosti na vrhu ljestvice ispred Manchester Cityja (50). Liverpool je ostao na šestom mjestu s 39 bodova.
