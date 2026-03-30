VIDEO / Matković s Pelicansima izgubio od Rocketsa, Orlandu najveći poraz ikad

Uvjerljivu pobjedu u gostima ostvarili su i Houston Rocketsi koji su sa 134:102 svladali domaće New Orleans Pelicanse.

Alperen Sengun postigao je 36 poena uz 13 skokova i sedam asistencija, tri ukradene lopte, tri blokade i pet trica za Houston. Jabari Smith Jr. i Kevin Durant dodali su po 20 koševa svaki, a Rocketsi sada imaju četiri pobjede prednosti nad Phoenix Sunsima i zauzimaju 6. mjesto u Zapadnoj konferenciji.

Dejounte Murray postigao je 19 poena za New Orleans (25-51), koji je pretrpio peti uzastopni poraz. Saddiq Bey i Zion Williamson pridonijeli su po 18 poena.

Hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je 16:57 minuta za Pelicanse i zabio samo dva koša (šut iz igre 1/4) uz tri skoka i jednu blokadu.

Toronto Raptors su sinoć razbili gostujuće Orlando Magic sa 139:87 kojem je to najveći poraz u povijesti franšize.

Toronto je do pobjede vodio Scottie Barnes sa svojim drugim double-double učinkom zaredom od 23 koša i 15 asistencija, što je njegov osobni rekord. Raptorsi su u prvom poluvremenu imali seriju od 31-0, a onda su u trećoj četvrtini napravili seriju od 17-0 koja se nastavila u zadnjoj četvrtini. Ta serija, koja je trajala nešto više od tri minute, povećala je prednost od 38 poena na 55.

Prethodni najgori poraz Magica bio je poraz od 47 poena protiv Chicaga 2017. godine. I, nakratko u zadnjoj četvrtini činilo se da će Orlando izbjeći ovaj negativan rekord. Serija Magica od 15-4 dovela ih je do razlike od 45 poena četiri i pol minute prije kraja. Trica Moritza Wagnera na kraju ove dionice predstavljala je posljednje bodove koje je Orlando postigao.

RJ Barrett je zabio 24 koša predvodeći osam igrača Raptorsa s dvoznamenkastim učinkom. Desmond Bane predvodio je Orlando sa 17 koševa, Jalen Suggs završio je s 13 koševa i pet asistencija, a najbolji strijelac Orlanda Paolo Banchero završio je sa samo devet koševa.

Oklahoma City Thunder (59-16) su sa 110:100 kod kuće nadigrali New York Knickse i sada imaju prednost od 2 1/2 utakmice ispred San Antonija (56-18) u borbi za vodeće mjesto u Zapadnoj konferenciji. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 30 poena za Oklahoma City, a Jalen Williams je ubacio 22 koša. Jalen Brunson je bio najbolji kod New Yorka s 32 poena, dok su Josh Hart, Karl-Anthony Towns i Mikal Bridges imali po 15 poena. Knicksi su pali na 48 pobjeda i 27 poraza, propustivši priliku da osiguraju umjesto u doigravanju. Trenutno su treći u Istočnoj konferenciji.

Boston Celticsi su osigurali mjesto u doigravanju 12. sezonu zaredom zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi od 114:99 nad domaćim Charlotte Hornestima. Jayson Tatum je ubacio je 32 koša uz pet skokova i osam asistencija, a Payton Pritchard je dodao 28 poena, šest skokova i šest asistencija za Celticse koji su igrali bez Jaylena Browna i Derricka Whitea. LaMelo Ball je bio najbolji pojedinac Charlotte s 19 ubačaja, dok je Miles Bridges završio s 14.

Indiana Pacersi su na svom terenu sa 135:118 svladali gostujući Miami Heat i to im je prva domaća pobjeda od 31. siječnja. Pascal Siakam je s 30 poena, 11 skokova i šest asistencija predvodio Indianu, Micah Potter je dodao 21 poen od čega je pet trica. Kod Miamija, koji je izgubio sedmi put u osam utakmica, najbolji je bio Tyler Herro s 31 poenom, a slijedio ga je Jaime Jaquez Jr. sa 17.

Portland Trail Blazersi su uvjerljivo sa 123:88 pobijedili gostujuće Washington Wizardse. Toumani Camara postigao je 23 poena i sedam skokova, a Scoot Henderson dodao je 21 poen i sedam asistencija za Portland koji nije zaostajao ni u jednom trenutku na putu do šeste pobjede u posljednjih osam utakmica. Trail Blazersi zaostaju 1 1/2 utakmice za osmoplasiranim Los Angeles Clippersima u Zapadnoj konferenciji. Will Riley postigao je 14 poena s klupe za Wizardse, koji su izgubili 18. put u 19 utakmica.

Brooklyn Netsi su prekinuli niz od deset poraza pobijedivši u New Yorku sa 116:99 Sacramento Kingse. Netsi su primili prvi koš na utakmici i više nisu zaostajali, povevši s 27 poena sredinom druge četvrtine prije nego što su ostvarili svoju prvu pobjedu od 9. ožujka. Ochai Agbaji je ubacio 18 koševa, a Powell 16 za Netse koji su osigurali tek treću pobjedu u posljednje 23 utakmice. Kingsi su pretrpjeli svoj 11. uzastopni poraz u gostima od momčadi Istočne konferencije, a DeMar DeRozan (ozljeda tetive koljena) i Malik Monk (ozljeda ramena) nisu igrali. Devin Carter predvodio je Sacramento s 20 poena, novak Nique Clifford je dodao 17 poena.

