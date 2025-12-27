VIDEO / Drama u Rabatu: Uganda u 91. imala penal za pobjedu, a onda je lopta otišla nebu pod oblake

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, a Tanzanija je do vodstva stigla u 59. minuti kada je Simon Msuva bio precizan s bijele točke.

Uganda je izjednačila u 80. minuti pogotkom Uchea Ikpeazua, a u sudačkoj nadoknadi imala je i najveću moguću priliku za pobjedu – kazneni udarac u 91. minuti. Ipak, Allan Okello nije bio precizan te je lopta otišla preko gola pa je susret završio bez pobjednika.

Nakon dva kola obje reprezentacije imaju po jedan bod. Od 21 sat Nigerija i Tunis, koji imaju po tri boda, odigrat će međusobni susret u skupini C, dok u posljednjem kolu Uganda igra protiv Nigerije, a Tanzanija protiv Tunisa.