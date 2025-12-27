VIDEO / Senegal i DR Kongo odigrali bez pobjednika u drugom kolu Afričkog kupa nacija

Podijeli :

Senegal i DR Kongo su danas u Tangeru odigrali neriješeno 1:1 u utakmici drugog kola skupine D na Afričkom kupu nacija.

DR Kongo je poveo golom napadača Betisa Cedrica Bakambua u 61. minuti, a Sadio Mane je sačuvao bod Senegalu u 69. minuti. Bio je to 51. gol veterana Manea za reprezentaciju.

Ranije u istoj skupini, Benin je pobijedio Bocvanu 1-0.

Senegal i Kongo imaju po četiri boda na prvom i drugom mjestu tablice, Benin ima jedan bod, a Bocvana je posljednja bez bodova. U trećem kolu, Senegal će igrati protiv Benina 30. prosinca, a Kongo protiv Bocvane.