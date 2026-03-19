VIDEO / BiH sudac u fokusu: Užasan start, ali ništa od penala u Europskoj ligi!

Već u prvoj minuti susreta između Lyona i Celte u Europskoj ligi viđen je jedan sporan trenutak.
Igrač Lyona, iskusni Argentinac Tagliafico, nagazio je nogometaša Celte Ruedu u vlastitom kaznenom prostoru i pritom ga ozlijedio.
Bosanskohercegovački sudac Irfan Peljto, koji dijeli pravdu na ovoj utakmici, nije čak ni pogledao VAR snimku na kojoj se vidi da je riječ o očitom prekršaju, odnosno kaznenom udarcu.
