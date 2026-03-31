VIDEO / ‘Iznajmljuju se balkoni u Zenici, Talijani ako izgube ne možemo ih više smatrati jednom od najvećih nogometnih nacija’

FIFA World Cup 31. ožu 202612:00 0 komentara

Naša Hana Cvijanović ugostila je u Jutru SK Harisa Mrkonju, novinara N1 BiH. Mrkonja se osvrnuo na nedavnu pobjedu tamošnje reprezentacije nad Walesom u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, ali i najavio što nas čeka u finalnom okršaju protiv Talijana večeras u Zenici. Otkrio je i kakva je atmosfera u tom gradu, ali i svoja očekivanja od utakmice na Bilinom polju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup