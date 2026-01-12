Mađarska lakoćom slavila protiv Crne Gore i osigurala prvo mjesto u skupini

Podijeli :

(AP Photo/Vincent Thian) via Guliver Image

Druga utakmica u ponedjeljak na Europskom prvenstvu u vaterpolu odigrala se između Mađarske i Crne Gore. Trebao je to biti derbi dvije velesile u vaterpolu, ali do pobjede je relativno lagano došla reprezentacija Mađarske koja je slavila s 13:10.

Crna Gora se dobro držala u prvoj četvrtini koju je izgubila s 4:3, ali nakon toga je krenulo odvajanje Mađara. U drugoj četvrtini je Mađarska bila bolja s 4:1 što je značilo da je na predah otišla s velikih 8:4.

Ta prednost je na kraju trećeg perioda narasla na +6 (11:5), a Crnogorci su se ipak uspjeli sabrati u posljednjoj četvrtini kada su slavili s 5:2. Tako su na kraju izgubili s 13:10 te su upisali svoj prvi poraz na Europskom prvesntvu u Beogradu.

Ovo je Mađarima bila druga pobjeda u isto toliko utakmica, a njima preostaje još samo susret protiv Malte. Tako je izgledno da će Mađarska u drugi krug prenijeti maksimalan broj bodova. Crna Gora još ima susret s Francuskom koju vodi hrvatski trener Vjekoslav Kobeščak.

Bit će ključan ogled jer će odlučivati o tome koja reprezentacija će u drugi krug prenijeti tri boda, a koja nula bodova. Skupina A križa se sa skupinom C (Španjolska, Srbija, Nizozemska, Izrael) u takozvanoj glavnoj rundi.