Hrvatski trener osvojio tri uzastopna naslova pa zbog obiteljskih razloga napustio klupu

Privatna arhiva

Bojan Hodak napustio je klubu Persib Bandunga nakon osvojenog naslova indonezijske lige. Navodno njegova odluka nije povezana s nogometnim ili tehničkim razlozima, već isključivo s osobnim okolnostima samog trenera.

Ako se odlazak potvrdi, bit će to veliki udarac za indonezijski klub, s obzirom na to da je Hodak u proteklom razdoblju ostvario iznimne rezultate. Pod njegovim vodstvom Persib Bandung osvojio je tri uzastopna naslova prvaka Indonezije te se ponovno prometnuo u jednu od dominantnih momčadi indonezijskog nogometa.

Hodak je tijekom svog mandata donio kontinuitet, pobjednički mentalitet i niz sjajnih nastupa kroz više sezona, zbog čega uživa veliko poštovanje među navijačima kluba. U klub je stigao 2023. godine te je osvojio tri uzastopna naslova.

Njegovo mjesto preuzeo je Igor Tolić koji mu je posljednjih godina bio pomoćnik u Persibu.