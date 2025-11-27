Jadran Split je prvi finalist kupa Hrvatske

Podijeli :

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Vaterpolisti splitskog Jadrana prvi su finalisti ovosezonskog kupa Hrvatske nakon što su u polufinalu pobijedili domaćina završnice šibenski Solaris s 18-11 (4-2, 8-4, 5-2, 1-3).

U finalu će Jadran igrati protiv pobjednika ogleda u kojem se sastaju zagrebačka Mladost i dubrovački Jug Adriatic osiguranje. Taj je susret na rasporedu u nastavku četvrtka, od 19 sati.

Šibenčani su se uz bok Splićanima držali samo u prvoj četvrtini nakon koje je Jadran vodio 4-2. Nakon toga je Jadran pobjegao na 12-6 i brzo opravdao ulogu velikog favorita. Na kraju je Solaris došao do zraka i smanjio do konačnih minus sedam.

Kod Jadrana je prvi strijelac bio Marcus Julian Berehulak s pet pogodaka. Tri je dao Dušan Matković, a po dva Jerko Marinić Kragić, Zvonimir Butić i Ivan Domagoj Zović.

U šibenskom sastavu Roko Pelicarić je postigao četiri, a Andrija Vlahović tri pogotka. Vratar Eugen Sunara je imao osam obrana.

Finale je na rasporedu u subotu.