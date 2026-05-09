VIDEO / Bournemouth i Brighton nastavljaju ludu borbu za moguće mjesto u Ligi prvaka, upisali su važne pobjede

U 36. kolu engleske Premier lige od 16 sati odigrano je nekoliko važnih dvoboja, a najvažniji su bili susreti Fulham i Bournemoutha te Brightona i Wolvesa. U tim susretima slavili su Bournemouth s 1:0 te Brighton s 3:0 što znači da se nastavila luda borba za šesto mjesto koje može donijeti mjesto u Ligi prvaka.

Iako je Bournemouth zbog ružnog starta Ryana Christieja ostao s desetoricom igrača u 41. minuti, uspjeli su ostvariti pobjedu. U tome im je pomogao Joachim Andersen koji je u sedmoj minuti nadoknade prvog poluvremena također zaradio crveni karton. U igri 10 na 10 bolje se snašao Bournemouth te je na kraju slavio golom Rayana u 53. minuti.

Pobjedu je upisao i Brighton, no njihov susret bio je znatno lakši. Oni su na domaćem terenu ugostili posljednji Wolverhampton te su golovima Jacka Hinshelwooda, Lewisa Dunka i Yankube Minteha stigli do slavlja od 3:0.

Ovim pobjedama ništa se nije promijenilo na tablici jer je Bournemouth s 55 bodova ostao na šestom mjestu dok je Brighton na sedmom s 53 boda. Borba za šesto mjesto trebala bi biti zanimljiva jer može donijeti Ligu prvaka. Za takav rasplet mora Aston Villa osvojiti Europsku ligu (finale protiv Freiburga) te bi Villansi morali ostati na petom mjestu engleske Premier lige.

