Petković ‘uzburkao strasti’ u Turskoj: ‘Ako ne bude učinkovitiji, poderat ću svoju Uefa diplomu’

Podijeli :

Instagram/Kocaelispor

Bruno Petković od ovog ljeta je član turskog kluba Kocaelispor nakon što je otišao iz Dinama.

U Turskoj je dosad Petković zabio četiri gola.

POVEZANO SKener: Petković na SP? Pa koliko ih imamo boljih VIDEO / Panenka, majstorski iz slobodnjaka… Ovo su dosadašnji golovi Petkovića u Turskoj

Sportski komentator Burak Kural, gostujući u programu Super Lig Analiz svojim je izjavama o Petkoviću iznenadio sve u Turskoj te pokrenuo žestoke rasprave u nogometnim krugovima.

Kural je rekao da Petkovića smatra boljim od marokanskog napadača Fenerbahčea, En-Nesyrija, te da bi, kad bi trebalo, čak bio spreman poderati svoju UEFA B diplomu kako bi podržao svoju tvrdnju.

“Po mom mišljenju, postoje igrači produktivniji od Abrahama, Durana ili En-Nesyrija. Možda neće biti na razini Osimhena ili Icardija, ali mogu svojim klubovima značajno pomoći. Ne treba ni spominjati Onuachua – on sam drži momčad Trabzona“, kazao je Kural pa dodao:

“Također mogu istaknuti Brunu Petkovića. On je napadač koji je ranije bio na radaru Trabzonspora, a sad igra za Kocaelispor… Iskreno, ako Petković ne bude barem tri puta učinkovitiji od En-Nesyrija u Fenerbahčeu, ja ću poderati svoju UEFA B diplomu.”