Garcia: Ovo je standard koji moramo zadržati

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Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili su makedonsku Škendiju s visokih 4:0.

olove za splitsku momčad postigli su Marko Livaja, Rokas Pukštas i Michele Šego, koji je bio dvostruki strijelac. Trener Hajduka Gonzalo Garcia prokomentirao je susret:

“Uvijek je lijepo pobijediti. Igrali smo protiv dobrog protivnika, koji je prošao grupu prošle sezone. Pobijedili smo ih 4:0, iako smo se mučili u nekim trenucima. Oni nisu stvorili nijednu veliku šansu. Nama treba više fizičke moći. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, pritiskali smo dobro i izradili dobre akcije.

Brruti je jako dobar, moćan je i ima kvalitete. Mora neke stvari naučiti o našem načinu igre. Osvojio je puno duela, što nama nedostaje. Snažan je i ima prostora razviti se”, rekao je Hajdukov trener Garcia.

Osvrnuo se i na treninge:

“Intenzitet je puno veći, sviđa mi se kako treniraju, kako guraju svaki dan. Ovo je standard koji moramo zadržati.”