Golovi na sve strane: Srušen je veliki rekord svjetskih prvenstava

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(AP Photo/Tony Gutierrez) via Guliver Image

U SAD-u, Meksiku i Kanadi nižu se rekordi...

Nakon utakmice Portugala i Uzbekistana na turniru je postignuto 139 pogodaka u 45 utakmica, čime je nadmašen dosadašnji rekord iz 2014. godine, kada je u skupinama palo 136 golova u 48 utakmica.

Valja podsjetiti kako je do kraja grupne faze ostalo još čak 27 utakmica, što dovoljno govori koliko je uvjerljivo srušen spomenuti rekord.

U 45 utakmica postignuto je 139 golova, što daje prosjek od 3.09 pogodaka po utakmici. Za usporedbu, na dosad rekordnom SP-u 2014. godine u Brazilu u grupnoj fazi je postignuto 136 golova u 48 utakmica. To je prosjek od 2.83 pogotka po utakmici.

Tako je ovogodišnje Svjetsko prvenstvo i službeno postalo najefikasnije u povijesti grupnih faza.