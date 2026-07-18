Bivši francuski prvak prodaje se za jedan euro nakon izbacivanja u šestu ligu

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Girondins Bordeaux, nekadašnji ugledni francuski prvoligaš i šesterostruki prvak, proživljava svoje najteže trenutke.

Nakon što je nadležna komisija potvrdila njihovo izbacivanje iz nacionalnih natjecanja, klubu sada prijeti potpuni pravni nestanak, gubitak cjelokupnog povijesnog nasljeđa te kretanje od same nule pod potpuno novim imenom.

Crna sudbina činila se neizbježnom i prije samog izlaska pred žalbeno povjerenstvo. Bordeaux u zadanom roku nije uspio predočiti devet do deset milijuna eura koji su bili prijeko potrebni za financiranje natjecateljske sezone. Posljednja nada navijača ugasila se kada je britanski investicijski fond odustao od kupnje kluba jer nije uspio prikupiti spomenuta sredstva.

Aktualni predsjednik kluba Gérard Lopez potvrdio je kako više nema namjeru ulagati vlastiti novac u ovaj posrnuli projekt. On je od svog dolaska u ljeto 2021. godine već ubrizgao 71 milijun eura, no njegova je kaotična sportska i financijska uprava iz godine u godinu samo dodatno tonula. Zbog toga je prva momčad u ovom trenutku sigurna da će u novoj sezoni igrati najviši regionalni rang, što je zapravo šesta francuska liga.

Lopez je tijekom saslušanja izjavio kako je spreman prepustiti klub novom vlasniku za samo jedan euro. Uvjet za takvu transakciju je da kupac preuzme sve financijske obveze i plan otplate dugova koji je odobren prošle godine. Klub će se sada žaliti Francuskom olimpijskom odboru kako bi kupio još malo vremena za pronalazak kupca, no pravni stručnjaci sumnjaju u uspjeh te žalbe jer novi investitor još uvijek nije službeno identificiran.

Ukoliko ovaj posljednji pokušaj spašavanja propadne, udruga koja upravlja klubom naći će se u bezizlaznoj situaciji. Vođenje te udruge preuzet će Jean-Louis Triaud, legendarni bivši predsjednik koji je nekada vodio momčad do samog vrha francuskog nogometa. On će se sada morati suočiti s teretom od pet milijuna eura duga koji proizlazi iz naknada za razvoj igrača i starih međunarodnih transfera.

Ako se taj dug ne podmiri u kratkom roku, krovni savez će trajno ukinuti registracijski broj kluba pod kojim se on natječe. U tom crnom scenariju pravni subjekt službeno prestaje postojati, a svi osvojeni trofeji iz bogate povijesti kluba se trajno brišu. Francuski nogomet je takav rasplet već vidio na primjeru kluba FC Sète, koji je nakon likvidacije morao ponovno krenuti iz najnižeg ranga pod novim imenom i bez svojih povijesnih naslova prvaka.

Girondins Bordeaux bio je prvak Francuske ukupno šest puta u svojoj povijesti, a naslove je osvajao 1950., 1984., 1985., 1987., 1999. i posljednji put 2009. godine.