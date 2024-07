Vekić nakon prolaska u osminu finala OI: ‘Sve me boli, a vrućinu da ni ne spominjem’

Podijeli :

Sve me boli, lakat, gležanj i još štošta drugog, ali idem dalje, nema predaje, kazala je nakon prolaska u 3. kolo olimpijskog turnira tenisačica Donna Vekić.

Hrvatska tenisačica plasirala se u 3. kolo olimpijskog turnira u Parizu koji se igra na terenima Roland Garrosa. Ona je u 2. kolu svladala Kanađanku Biancu Andreescu sa 6-3, 6-4 nakon dva sata igre. Vekić je tako ponovila rezultat otprije tri godine iz Tokija kada je također stigla do 3. kola.

“Pa dobro, malo sam obogatila kolekciju pobjeda nad grand-slam laureatima. Ove godine sam pobijedila i Bjeloruskinju Sabaljenku. Bitno je da pobjeđujem makar nema dijela tijela koji me ne boli, da parišku vrućinu niti ne spominjem”.

Protiv pobjednice US Opena i 2019. Andreescu Vekić je krenula nešto sporije, Kanađanka je povela sa 3-1, ali 28-godišnja Osječanka je tada vratila “break” zaostatka pa nakon dugog gema uspjela poravnati na 3-3, a to je bio samo početak sjajnog niza od sedam uzastopnih igara kojim je stigla do prednosti 6-3, 2-0. Pritom je pomogla i Andreescu koja je kod vodstva Vekić od 5-3 napravila dvije uzastopne servis pogreške kojima je praktički donirala taj gem, dok je u drugom gemu drugog seta samu sebe reketom udarila po palcu lijeve ruke zbog čega je došlo do 10-minutnog prekida.No, nakon tog podužeg prekida i Vekić je malo ispala iz ritma, izgubila je četiri od narednih pet gemova pa je Andreescu povela sa 4-3u z servis. Srećom, Vekić se uspjela pribrati i odlično odigrati posljednja tri gema za zaključenje dvoboja u dva seta.

“Pa u prvi trenutak sam stvarno pomislila da će predati. Pustila je takav krik da ja sam mislila da će umrijeti, ali nastavila je normalno igrati. Ja sam zapravo nakon toga izgubila svoju koncentraciju, što mi se nije smjelo dogoditi. Onda je ona počela igrati više ‘slice’, što meni inače ne odgovara. Trebalo mi je par gemova da se prilagodim. I da sam izgubila taj drugi set, vjerujem da bi se vratila svojoj normalnoj igri. Eto, bit ću pametnija drugi put”, kazala je Osječanka, od ponedjeljka 21. tenisačica svijeta.

Za korak dalje će morati svladati drugu igračicu svijeta Amerikanku Coco Gauff koja za suparnicu u 2. kolu ima Argentinku Mariju Lourdes Carle.

“Nisam s Coco nikad igrala. Ne razmišljam o tome sada, najvažnije je da se dobro odmorim”.

Donnu čeka i premijerni nastup u mješovitom paru s Matom Pavićem protiv kineske kombinacije Zheng-Zhang.

“I taj meč će vjerojatno biti u utorak. Ja sam, zapravo, kontaktirala Matu i pitala ga želi li nastupiti u mješovitom dublu. On je jedan od najboljih igrača parova, ja sam malo slabija, ali imam dobar servis i mogu držati stranu. Vidjet ćemo. Sada se prvo moram odmoriti”.