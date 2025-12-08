Zajedno su osvojile olimpijsko zlato, sad će joj partnerica biti trenerica

Podijeli :

xVCGx via Guliver

Osma tenisačica svijeta Talijanka Jasmine Paolini objavila je u nedjelju navečer da će njezina partnerica u parovima Sara Errani, s kojom je osvojila olimpijsko zlato u Parizu 2024., biti među njezinim trenericama u 2026. godini.

“Sara će sljedeće sezone biti dio moje ekipe”, rekla je Paolini. “Sa mnom će raditi dvije osobe: Danilo Pizzorno bit će moj trener, a Sara će biti zadužena za taktiku jer je u tom području na drugoj razini”, objasnila je.