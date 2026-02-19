VIDEO / 9. tenisačica svijeta hvali Hrvaticu: ‘Impresionirala me, stvarno je odigrala nevjerojatno’

Podijeli :

Ukrajinka je bila puna riječi hvale za najbolju hrvatsku tenisačicu nakon tijesnog meča u Dubaiju.

Trenutačno najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić nije se uspjela plasirati u polufinale WTA 1000 turnira u Dubaiju, bolja od nje je u četvrtfinalu preokretom bila Ukrajinka Elina Svitolina sa 3-6, 6-2, 6-3 nakon dva sata i dvije minute igre.

Ružić je u svom prvom četvrtfinalu na WTA 1000 razini odigrala ravnopravan dvoboj protiv trenutačno devete igračice svijeta sve do sredine trećeg seta, a tada je do izražaja došlo veće iskustvo Ukrajinke koja je osvojila četiri od posljednjih pet gemova u susretu.

U izjavi nakon meča, Elina Svitolina je pohvalila Ružić:

“Pokušala sam biti pravovremena s radom nogu jer sam kasnila na svaku loptu u prvom setu. Treba reći, Antonia je igrala nevjerojatno. Stvarno sam morala podići razinu svoje igre i izvući još malo više iz sebe nakon prvog seta”, poručila je te dodala:

“Bila sam stvarno impresionirana načinom na koji udara loptu. Podloga joj ovdje odgovara i morala sam stvarno kopati duboko da pronađem svoju igru i te sitne detalje koji su me odveli do pobjede.”

Svitolina će u polufinalu igrati protiv Coco Gauff, 4. tenisačice svijeta.

