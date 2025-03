Tinejdžerka s Filipina priređuje tenisku senzaciju u Miamiju, a iza svega stoji – obitelj Nadal

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Toni Nadal u dijelu stadiona u Miamiju namijenjenom trenerima, a Rafael Nadal na društvenim mrežama… Alexandra Eala dobila je punu podršku jedne od najvažnijih obitelji u svijetu tenisa.

Senzacionalna 19-godišnja Filipinka već godinama živi i trenira u akademiji kralja zemlje u njegovom rodnom Manacoru, a sada je došao trenutak da sav trud naplati.

“Izuzetno smo ponosni na tebe, Alex. Nevjerojatan turnir. Nastavljamo sanjati!”, napisao je Rafa Nadal na društvenim mrežama nakon njezine veličanstvene pobjede protiv Ige Świątek.

Toni Nadal posebno je istaknuo njezine kvalitete:

“Šalje izuzetno kompleksne lopte i sjajno rješava teške situacije, u prvom i drugom setu. Odlično trenira u akademiji i čestitam svima koji su s njom radili. Ovo je nevjerojatan uspjeh, i za akademiju i za mene. Ova djevojka je najduže s nama. Pobijedila je drugu i petu tenisačicu svijeta na istom turniru, što pokazuje njezin ogroman potencijal.”

Način na koji je pobijedila Igu Świątek, peterostruku Grand Slam pobjednicu i donedavno uvjerljivo prvu igračicu svijeta, zaista je impresivan. Eala, trenutno 140. igračica na WTA listi, potpuno je nadigrala Poljakinju rezultatom 6:2, 7:5.

“Ni sama nisam znala što da radim!”, oduševljeno je priznala Eala nakon najveće pobjede u karijeri.

“Teško je odmah shvatiti kakav sam rezultat ostvarila. Zato sam pogledala ekran na stadionu, željela sam zauvijek zapamtiti taj trenutak.”

Prije Świątek, Eala je pobijedila još dvije Grand Slam osvajačice – bivšu šampionku Jelenu Ostapenko i aktualnu Madison Keys. Tako je postala tek treća igračica u povijesti turnira (od 1985.) koja je iz kvalifikacija stigla do polufinala. Prije nje to su uspjele Justine Henin (2010.) i Victoria Azarenka (2018.), ali njihov uspjeh nije bio toliko neočekivan, s obzirom na to da su obje već bile tenisačice visoke reputacije.

Dapače, Eala nikada nije bila među 100 najboljih na svijetu, što njezin rezultat čini još nevjerojatnijim.

“Istina je da nemam puno iskustva na Touru, ali imam ga dovoljno u profesionalnom tenisu i ne bojim se izazova,” rekla je Filipinka.

Posebno je zanimljivo što se nije plašila ni moćne Świątek:

“Od početka sam znala da imam kvalitetu za pobjedu. Iga je već ostvarila mnogo toga i oduvijek joj se divim. Bila mi je čast dijeliti teren s njom.”

Prisjetila se i njihovog prvog susreta:

“Iga je prije dvije godine posjetila Rafinu akademiju kako bi održala motivacijski govor za mlade tenisače. Prišla mi je i rekla da me zna, da me gledala. Nevjerojatno je sada igrati protiv nje – i pobijediti je!”

Ni Świątek nije skrivala koliko je impresionirana:

“Nisam očekivala da igra tako agresivno. Udara loptu jako brzo i stalno napada. Odigrala je fantastično.”

Eala je u Miami stigla kao 140. igračica svijeta, ali je već sada osigurala skok na 75. mjesto. Sljedeća protivnica joj je Jessica Pegula, četvrta tenisačica svijeta. Ako je pobijedi, skočit će na 51. mjesto, a eventualnim osvajanjem turnira – čak na 34. poziciju.

