Potop Hrvatica u Dubrovniku: Marčinko upisala osmi uzastopni poraz, ispala i Konjuh

Podijeli :

Roberto Bettacchi IPA Sport via Guliver Image

Utorak na WTA Challengeru u Dubrovniku nije bio uspješan za hrvatske tenisačice. Od četiri igračice u glavnom ždrijebu, jedino je Tena Lukas izborila svoje mjesto u drugom kolu na jugu Hrvatske.

Dan je otvorila Lucija Ćirić-Bagarić uvjerljivim porazom od Mije Ristić sa 6:1, 6:1 da bi dojam kasnije popravila Tena Lukas kojoj je pri rezultatu 1-1 u setovima (6:7, 6:2, 1:0) predala Ruskinja Anastasija Pavljučenkova koja je nekada bila i 11. na WTA ljestvici.

Poraz je popodne upisala i domaća tenisačica Ana Konjuh. Ona je prvi set od Tamare Korpatsch izgubila sa 6:1 da bi u drugom setu imala vodstvo od 3:1. Međutim, izgubila je potom pet gemova u nizu i Njemica je sa 6:1, 6:3 prošla u drugo kolo.

Ništa bolje nije prošla ni Petra Marčinko, prva nositeljica turnira. Ona je igrala u prvom kolu protiv Teodore Kostović te je tražila izlazak iz krize od sedam uzastopnih poraza. Međutim, u prvom setu je srpska tenisačica slavila sa 6:2 da bi u drugom bila bolja sa 6:3 za konačnu pobjedu od 6:2, 6:3.

Tako je nakon prvog kola u Dubrovniku Hrvatska ostala samo na jednoj predstavnici – Teni Lukas. Ona će u drugom kolu igrati protiv Španjolke Andree Lazaro Garcije.