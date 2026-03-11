Mlada Australka prejaka za Vekić u Austinu

Podijeli :

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostala je bez plasmana u četvrtfinale WTA 125 turnira u Austinu, u osmini finala bolja je od nje bila Australka Emerson Jones sa 6-3, 7-6(4).

Samo jedan break bio je dovoljan 17-godišnjoj Jones da osvoji prvi set sa 6-3.

U drugoj dionici su se nizali break gemovi s obje strane, s tim da je 5-3 povela Jones, 145. tenisačica u ovom trenutku na WTA ljestvici.

Uspjela se iz tog ponora izvući Vekić, 103. igračica na svijetu. Okrenula je hrvatska tenisačica te povela 6-5, ali je potom u tie-breaku ipak potpisala poraz protiv mlade nade australskog tenisa.