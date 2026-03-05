Hrvatska plasman u elitnu skupinu BJK Cupa traži u skupini sa Srbijom

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez

Hrvatska ženska teniska reprezentacija igrat će u skupini A Euro-afričke zone 1 Billie Jean King kupa protiv ekipa Slovačke, Srbije i Litve, odlučio je ždrijeb.

Mečevi su na rasporedu od 7. do 11. travnja u portugalskom Oeirasu, a tri najbolje ekipe od ukupno 16 sudionika osigurat će mjesto u studenome u doigravanju Billie Jean King Cupa.

Sjajna Marčinko dovela Hrvatsku nadomak plasmana u elitni rang Marčinko i Fett slavljem u parovima donijele pobjedu Hrvatskoj protiv Kolumbije

U skupini B nalaze se ekipe Nizozemske, Turske, Mađarske i Gruzije, u skupini C su Rumunjska, Francuska, Latvija i Norveška, dok su u skupini D Njemačka, Danska, Portugal i Švedska.

Samo pobjednici skupina prolaze u polufinale, u kojem se sastaju najbolje ekipe iz skupina A i D, dok drugi meč igraju pobjednici skupina B i C. Pobjednici polufinala osiguravaju izravno mjesto u doigravanju Billie Jean King Cupa, dok se o posljednjem sudioniku odlučuje mečom za treće mjesto.

Drugoplasirane ekipe igraju za opstanak od petog do osmog mjesta, dok trećeplasirane i posljednjeplasirane momčadi igraju idu u doigravanje za opstanak. Četiri selekcije koje su poražene u doigravanju ispadaju u Euro-afričku skupinu .