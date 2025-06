Britanskoj tenisačici prijete smrću, otkrila je kakve sve poruke prima

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Britanska tenisačica Katie Boulter je otkrila kako prima uvredljive poruke i poruke s prijetnjama smrću, a posebno se osvrnula na slučaj kada je primila jednu takvu poruku za vrijeme i poslije meča na Roland Garrosu.

Boulter je u razgovoru za BBC otkrila da je baš izgubila tie-break u meču prvog kola Roland Garrosa protiv Francuskinje Carle Monnet kada su počele prijetnje smrću. Nije bilo važno, što je Britanka na kraju pobijedila 6-7 (4-7) 6-1 6-1, što joj je bila prva pobjeda u glavnom ždrijebu Roland Garrosa.

“Nadam se da ćeš dobiti rak”, pisalo je u jednoj poruci. Druga – prožeta psovkama – spominjala je oštećenje “bakinog groba ako ne umre do sutra” i “svijeće i lijes za cijelu obitelj”. U trećoj je poruci pisalo: “Idi dovraga, izgubila sam novac koji mi je majka poslala.”

“Mislim da to nije nešto što bih ikada rekao svom najgorem neprijatelju. To je jednostavno užasna, užasna stvar za reći bilo kome. To je užasno”, rekla je tenisačica koja je u vezi s australskim tenisačem Alexom de Minaurom.

Britanska tenisačica kaže da je ovakav uvredljiv sadržaj postao “norma”, ali se također boji utjecaja koji to može imati na mlađe igrače.

Dok razmišlja o porukama koje prima, kaže da je teško razlikovati one koje predstavljaju stvarni rizik od onih koje ne predstavljaju.

“Mislim da to jednostavno pokazuje koliko smo ranjivi”, kaže 28-godišnja Boulter koja je trenutačno 39. tenisačica svijeta. “Zaista ne znate je li ta osoba tu negdje, na licu mjesta. Zaista ne znate jesu li u blizini ili znaju li gdje živite ili nešto slično.”

Boulter vjeruje da velik dio zlostavljanja koje prima dolazi od ljudi koji su se kladili na njezine mečeve, s obzirom na to da dolazi i nakon pobjeda i nakon poraza.

Kaže da je postala bolja u tome da se nosi s tim ili jednostavno ne gleda svoje izravne poruke, ali utjecaj je jasan.

Boulter nije jedina tenisačica koja je progovorila o prijetnjama. Francuskinja Caroline Garcia prošle je godine govorila o zlostavljanju kojoj su tenisači i tenisačice izloženi. Poljakinja, osvajačica pet Grand Slam naslova, Iga Swiatek i finalistica US Opena Jessica Pegula bile su među onima koji su podržali Garcijinu poruku.

Pegula je opisala “stalne prijetnje smrću” i “prijetnje obitelji” koje prima kao nešto što je sada postalo “normalno”. Amerikanka se pridružila drugima u sportu koji pozivaju industriju kockanja da pomogne u rješavanju sve većeg broja prijetećih poruka povezanih s klađenjem.

“Online zlostavljanje je neprihvatljivo i nešto što nijedan igrač ne bi trebao trpjeti”, rekla je.

U svibnju 2023. Amerikanka Taylor Townsend podijelila je snimku zaslona prijetnje smrću i rasističkog zlostavljanja koju je primila u e-poruci nakon što je izgubila meč. Također prije nje su Sloane Stephens i Jay Clarke otkrili razinu rasističkog zlostavljanja kojem su bili izloženi na društvenim mrežama.