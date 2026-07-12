Guo i Mladenović osvojile Wimbledon, Kineskinji prvi Grand Slam naslov u karijeri

Tenis 12. srp 202616:43 0 komentara
AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Kineskinja Guo Hanyu i Francuskinja Kristina Mladenović pobjednice su Wimbledona u konkurenciji ženski parova.

Kinesko-francuski par pobijedio je Kanađanku Gabrielu Dabrowski i Brazilku Luisu Stefani u finalu sa 6-3, 7-5.

Za Guo je ovo prvi Grand Slam u karijeri, dok je Mladenović sedmi put slavila u konkurenciji parova. Prethodno je četiri Grand Slama osvojila s Mađaricom Timeom Babos, a dva sa sunarodnjakinjom Caroline Garciom.

Za Kanađanku Dabrowski Wimbledon ostaje uklet, jer je već treći put izgubila u finalu, dok je za Stefani ovo bilo prvo finale u ženskim parovima, a ima i naslov u mješovitim parovima na Australian Openu 2023.

Od 17 sati održat će se finale između Talijana Jannika Sinnera i Nijemca Alexandera Zvereva, a možete ga pratiti na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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