VIDEO / Tara Würth za SK: ‘Na Šalati sam igrala bez glavnog trenera i bez dozvole fizioterapeuta, ali rizik se isplatio’

Tara Würth sredinom svibnja osvojila je Zagreb Open turnir na zagrebačkoj Šalati te s našom Hanom Cvijanović razgovarala o sjajnom iskustvu na domaćem turniru. Dotaknule su se i turnira koji 22-godišnju tenisačicu očekuju u nastavku sezone, ciljeva, detalja s treninga, ali i problema s kojima se susreće.

Napeto je bilo finale protiv Španjolske Maristany na centralnom terenu.

“Prvi set sam dobila 6:2, ali dalje stvarno nije bilo lako. Probudila sam se nekako napeta, nisam imala energije, svaku pauzu sam nešto jela. Imala sam valjda deset datulja i sve sam ih pojela… U drugom setu sam imala 3:0 i onda izgubila dva gema te imala osjećaj da sam miljama daleko od pobjede, jednostavno me umorila ta velika prednost i mislila sam da neću imati dovoljno snage da to izvučem.

Sve je tako dugo trajalo, nije mi bilo potrebno šest loptica za poen nego deset kako se ona razigrala, bilo je baš naporno. U trećem setu je pala kiša, za vrijeme te pauze sam sjela u lounge i nisam. Znala što da radim. Pitala sam kondicijskog trenera što da pojedem, nisam mogla više te datulje i banane… on me natjerao pojesti kroasan, nisam ga jela pet godina, ali to je bio najbolji kroasan mog života. OK, moglo je biti malo više čokolade, haha, ali kad sam se vratila na teren osjetila sam opet snagu i mirnoću i brzo sve privela kraju. “

A tko je u timu Tare Würth?

“Trenutno radim s kondicijskim trenerom Markom Vujčićem i prijateljem iz djetinjstva Bartolom Borseom koji mi ukazuje na stvari koje sama ne vidim. Trenutno nemam glavnog trenera, turnir sam uglavnom sama slagala s Bartolom. Htjela bih u budućnosti naći trenera koji vjeruje u mene, idem na turnire korak po korak. U kontaktu sam s bivšim trenerima, pitam ih za neki savjet, kao i izbornike iz reprezentacije. Nisam sama, imam feedback.”

Nakon analize mečeva sa Šalate, zanimalo nas je i zašto je Tara igrala s bandažom oko noge. Je li riječ o ozbiljnijoj ozljedi?

“Radi se o ozljedi aduktora, fizio je rekao da ne bih trebala igrati, ali otišla sam na turnir bez treninga i na svoju ruku. Tjedan uoči turnira sam odigrala možda sat i pol treninga i nisam bila sigurna hoću igrati ili ne, planirala sam predati meč ukoliko bude previše boljelo. Teniski raspored je težak i nema vremena za oporavak od ozljeda, treba imati sreće… Ovaj put sam riskirala i isplatilo se, ali ne bih to ponovila”.

Würth je nakon slavlja na Šalati u šali rekla da bi u Zagreb trebalo dovesti peti Grand Slam, a nas je zanimalo na kojem bi od postojeća četiri najviše htjela zablistati. Unatoč tome što joj je zemlja najdraža podloga, ne bira Roland Garros.

“Jako mi se sviđa Amerika i New York je zaista poseban – tako da bih izdvojila US Open”.

Svih šest dosadašnjih naslova osvojila je u Hrvatskoj i Italiji, a sljedeći turnir ponovno igra ‘kući’. Ipak ne u Zagrebu, ali nešto južnije – u Makarskoj. Najavila je što očekuje tamo, ali i u nastavku sezone i karijere. Uživajte!