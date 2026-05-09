Larissa Kalaus za SK otkrila razlog završetka karijere: ‘Nije bilo lako, ali sve bih ponovila’

Podijeli :

Proslavljena hrvatska rukometašica i osvajačica europske bronce 29-godišnja Larissa Marković (ex Kalaus) ovog je travnja iznenadila javnost odlukom o kraju karijere. Samo za Sport Klub javila se iz mađarske Kišvarde i otkrila što stoji iza te odluke, koje su joj najdraže rukometne uspomene te što planira u budućnosti.

“Dugo sam razmišljala o tome, cijelu ovu sezonu se provlačilo to pitanje. Međutim, mišljenja sam da je bolji završiti karijeru dok si bitan igrač, nego kasnije kada ti minutaža opada. Htjela sam poštedjeti tijelo još nekih 3-4 godine koliko bi se eventualno bavila rukometom. Ali, eto, odlučila sam da je sada najbolji trenutak za odlazak u mirovinu”, poručila je nekadašnja hrvatska kapetanica našoj Hani Cvijanović, a cijeli razgovor pogledajte u videu iznad.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.