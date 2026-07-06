VIDEO / Senzacija na Wimbledonu: Igrač izvan TOP 100 prvi put nakon 12 godina izborio četvrtfinale Wimbledona

Podijeli :

Neravnomjerno raspoređeni ždrijeb Wimbledona pružio je priliku Arthuru Feryju da prvi put u karijeri izbori osminu finala domaćeg turnira. No, rijetki su očekivali da će mladi Britanac kojega ozljede prate kroz karijeru pobijediti Grigora Dimitrova kojega su mnogi označili kao jednog od favorita donjeg dijela ždrijeba. Većinu meča činilo se kako će Bugarin i upisati pobjedu. Imao je 2-1 u setovima i dva puta je u četvrtom setu imao break prednosti. Međutim, Fery je od zaostatka 4:3 osvojio tri gema u nizu te je sa 6:4 odveo meč u peti set. Tamo nije bilo breakova te je set otišao u tie-break koji se u odlučujućoj dionici igra na 10 osvojenih poena. I tamo je Dimitrov imao prednost (5-4 i servis) da bi na kraju ipak Fery slavio sa 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6(7). Tako je 23-godišnji Englez rođen u Francuskoj izborio četvrtfinale Wimbledona prvi put u karijeri. Osim toga, postao je prvi igrač izvan TOP 100 koji je izborio četvrtfinale Wimbledona nakon 12 godina čekanja. Tada je to učinio Nick Kyrgios koji je tada izgubio od Miloša Raonića. Fery će u četvrtfinalu igrati protiv Flavija Cobollija i pobjednik tog meča izborit će svoje prvo polufinale Wimbledona.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.