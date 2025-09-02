Pegula slavila protiv dvostruke Grand Slam pobjednice i izborila polufinale na domaćem terenu

Podijeli :

AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez via Guliver

Američka tenisačica Jessica Pegula plasirala se u polufinale US Opena uvjerljivom pobjedom nad dvostrukom Grand Slam prvakinjom Čehinjom Barborom Krejcikovom sa 6-3, 6-3.

Za 31-godišnju Amerikanku to je drugo uzastopno polufinale US Opena. Prošle godine je dogurala i do finala u kojem je izgubila od Bjeloruskinje Arine Sabalenka koja bi joj ove godine mogla biti suparnica u polufinalu.

Za pobjedu protiv 29-godišnje Čehinje, bivše pobjednice Roland Garros (2021) i Wimbledona (2024), trebala je sat i 27 minuta igre.

“Iskreno, osjećala sam se užasno prije ovog turnira,” rekla je Pegula nakon meča.

“Zato sam jako sretna što sam se danas na terenu osjećala puno više kao ja, što mislim da je bilo najvažnije. Nakon što sam se probila do ovih mečeva i ostvarila neke dobre, uvjerljive pobjede, to će mi dati samopouzdanje,” dodala je.

Krejcikova, koja se oporavila od ozljede ranije ove godine, spasila je osam meč lopti u napetom meču četvrtog kola, međutim protiv Pegule nije imala dovoljno snage.

Pegula će u polufinalu igrati protiv pobjednice susreta između Sabalenke i Čehinje Markete Vondrousove.