Alcaraz izgleda opasno, izborio je četvrtfinale US Opena bez izgubljenog seta

Podijeli :

AP Photo/Heather Khalifa via Guliver

Carlos Alcaraz upisao je i četvrtu pobjedu bez izgubljenog seta na US Openu te se plasirao u četvrtfinale, gdje ga očekuje susret s Čehom Jiřijem Lehečkom.

Drugi nositelj turnira Carlos Alcaraz svladao je Francuza Arthura Rinderknecha sa 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 i tako se plasirao u četvrtfinale US Opena. Iako je poražen, Rinderknech je ostavio vrlo dobar dojam, osobito u uvodnom setu.

Prvi set bio je izjednačen i otišao je u tie-break, gdje je Francuz čak poveo s mini-breakom (2:1), no Alcaraz je zatim nanizao pet poena zaredom i zaključio set u svoju korist.

U drugom setu Španjolcu je bio dovoljan jedan break, u šestom gemu, da dođe do vodstva 2:0 u setovima.

Treći set bio je najizjednačeniji. Do rezultata 4:4 nije bilo break prilika, ali tada Alcaraz dolazi do tri break-lopte, koristi drugu i time praktički zaključuje meč, na oduševljenje publike na stadionu Arthur Ashe.