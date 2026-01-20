Ukrajinka koja je igrala za Hrvatsku na konferenciji za medije nosila majicu sa snažnom porukom

Podijeli :

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) via Guliver Image

Oleksandra Olinjikova izgubila je meč prvog kola Australian Opena od aktualne braniteljice naslova Madison Keys s 2-0 u setovima.

25-godišnja Ukrajinka je donedavno predstavljala Hrvatsku, ali se kasnije ipak vratila svojoj matičnoj zemlji. Kao i svaka ukrajinska sportašica, Olinjikova je vokalna u osuđivanju ruske agresije nad Ukrajinom te je na konferenciji za medije izašla sa zanimljivom majicom na kojoj je pisalo:

“Trebam vašu pomoć kako bi zaštitila ukrajinsku djecu i žene, ali o tome ne mogu pričati ovdje”

🇺🇦Oleksandra Oliynykova at the press conference after her first-round match at the Australian Open against defending champion 🇺🇸Madison Keys. The message on her T-shirt reads: “I need your help to protect Ukrainian children and women, but I can’t talk about it here.”… pic.twitter.com/DOvZjwpMFG — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 20, 2026

Olinjikova je na konferenciji pričala o svojem ocu koji je vojnik te je naglasila da je jako ponosna na njega. Ukrajinka je rekla kako je on jedan od glavnih razloga za njenu motivaciju.

Ukrajinka je trenutačno 92. tenisačica svijeta, ali njena predstava protiv Madison Keys daje naslutiti da taj ranking može znatno napredovati.