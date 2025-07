Trener Antonije Ružić za SK: ‘Pomogli su nam sparinzi s Paolini i Benčić, cilj je top 50 do kraja godine’

Podijeli :

Antonia Ružić oduševila je hrvatsku sportsku javnost veličanstvenim preokretom u prvom kolu WTA 1000 turnira u Montrealu. Njezin trener Juraj Dusparić javio se za Sport Klub i otkrio kako je proživio taj trijumf svoje štićenice.

“Ovo je sigurno najveća pobjeda u Antonijinoj karijeri”, rekao je u uvodu Dusparić koji nam se javio oko 9 sati ujutro po kanadskom vremenu.

Bilo je to desetak sati nakon što je Antonia Ružić svladala Anastasiju Potapovu 2:6, 7:5, 6:0 za najveću pobjedu karijere po renkingu i renomeu suparnice, jer Ruskinja je nekadašnja 21. igračica svijeta (sada 44.) i vlasnica tri WTA titule.

Noć je bila kratka, kasno su Antonija i on stigli natrag u hotel na spavanje. Zato i nije bilo pretjeranog slavlja.

“Ni ona ni ja nismo tipovi koji će previše slaviti. Već je bilo kasno, a ona je bila umorna. Dok se istegnula, odradila fizioterapeuta, tuširanje, medijske obveze, već je došla ponoć kad smo se vratili u hotel. Nije bilo slavlja, idemo dalje. Čeka nas novi meč.”

O tom novom meču nešto kasnije. Prvo, osvrt na čudesan preokret protiv Potapove. Zapravo, prije početka meča osjećaj nije bio dobar, otkriva nam Dusparić.

“Na dan meča bila je malo nervozna. Cijeli je dan čekala, igrala je zadnji meč na tom terenu. Uz to, bilo je jako vruće i sparno. Sreća, meč je bio večernji pa je temperatura malo pala, no cijelo to iščekivanje učinilo ju je nervoznom i to ju je ‘pojelo’ na početku. Nije se mogla sastaviti s loptom, mahala je rukama i govorila mi da ne može ući u ritam. Ja sam joj govorio da mora biti strpljiva, opustiti se i igrati. Tek sam na 0:2 vidio da se opustila, iako je izgubila taj gem.”

Ali ništa nije pomagalo. Potapova je povela 6:2, 4:0 i činilo se da ide prema laganoj pobjedi.

“Svašta mi je tada prolazilo kroz glavu”, kaže Dusparić.

“Razmišljao sam, čak i ako izgubi, barem je dobila neko novo iskustvo. A opet, vjerovao sam da može okrenuti jer nije to bilo prvi put da je loše ušla u meč. Govorio sam joj da bude hrabra i čeka trenutak, da pusti ruku. Taktički smo sve dobro pripremili, samo što nije krenulo kako smo se dogovarali. Sve je u njezinoj glavi. U trećem setu osjetilo se da Potapova postaje nervozna i da u izmjenama više nema tu brzinu, nije dolazila na vrijeme na loptu. Potapova je inače profil igračice koji joj paše.”

Trenera Dusparića ova pobjeda nimalo ne čudi jer svakog dana vidi koliko Antonia napreduje. Ranije ove godine Antonia je na WTA razini ostvarila pobjede u Linzu, potom na Mastersu u Rimu i još u Nottinghamu, a uz to je osvojila i dva ITF turnira.

“Cijelu ovu godinu i prelazak s ITF na WTA razinu dobro podnosi. Nije lagano jer je razlika u kvaliteti velika, pogotovo što se tiče fizičke pripreme i mentalnog dijela. Također, ovdje u Montrealu imamo priliku sparirati s vrhunskim igračicama. Antonia je već trenirala s Paolini, Benčić, Tomljanović, Haddad Maijom… To joj treba, takvi treninzi na ovom nivou, da osjeti tu brzinu lopte.”

Puno će jedna ovakva pobjeda značiti za Antonijino samopouzdanje.

“Ona već na treninzima pokazuje da može igrati s najboljima. Samo još mora početi sama u to vjerovati. Kad počne vjerovati u sebe, imat će još bolje rezultate. Zaista ima igru za ovaj nivo. Teško da još može pobijediti igračicu iz topa 10, ali može se nositi s njima. Samo da bude zdrava i poradit ćemo na stvarima koje su potrebne.”

U sljedećem kolu Ružić igra protiv Karoline Muchove iz Češke. Muchova je 14. igračica svijeta koja je u prvom kolu bila slobodna. Bit će joj ovo prvi nastup od Wimbledona gdje je ispala već u prvom kolu, nakon čega se razišla s trenerom. Iako je riječ o nekadašnjoj finalistici Roland Garrosa, Dusparić je optimističan.

“Vjerujem da nam je to šansa. Svjestan sam da Antonia može dobro odigrati i pobijediti, pozitivan sam. Nismo puno pričali o Muchovoj sinoć. Danas ćemo pogledati par videa i napraviti pripremu za taj meč.”

Pobjedom nad Potapovom Ružić je u poretku uživo skočila na 86. mjesto, što će joj biti najbolji renking karijere. Ako pobijedi Muchovu, napredovat će za još 3-4 mjesta, što je sjajan vijest ako znamo da je početkom godine bila 169. Koji su ciljevi do kraja godine?

“Želimo top 50”, jasan je Dusparić.

“Neće biti lako jer do kraja godine ima i dosta bodova za braniti. Ima polufinale 125-ice u Kolumbiji, pa četvrtfinale WTA Monastira 250, finale 75-ice u Trnavi… No, top 50 je cilj. Nakon Montreala idemo u Cincinnati gdje nas čekaju kvalifikacije, onda 500-ica u Monterreyu pa US Open. Nakon toga vjerojatno kineska turneja.”

Ali prije svega toga, okršaj s Muchovom. U srijedu samo na Sport Klubu.

