Swiatek otvorila dušu: ‘Plakala sam dva tjedna, osjećala sam da je tenis kriv za sve’

Djevojka koja je nedavno osvojila svoj prvi Wimbledon prisjetila se najtežih trenutaka u svojoj karijeri i ponovno se dotaknula negativnih emocija.

Iga Swiatek konačno je dočekala wimbledonski trofej u svojim vitrinama sredinom srpnja, kada je u finalu dominirala nad Amandom Anisimovom bez izgubljenog gema.

Prije dvoboja prvog kola Montreala u kojem se sastaje s Kineskinjom Hanyu Guo, pričala je o trenutku kada je dotaknula dno.

“Bilo je strašno. Bila sam u Varšavi, na nekoj promociji, kada sam vidjela e-mail koji mi je poslala ITIA (Međunarodna agencija za integritet tenisa). Nisam ga mogla ni početi čitati, jer sam odmah počela plakati. Moj agent je mislio da je netko umro. Kada je vidio što je u pitanju, ni on nije znao kako reagirati. Istog dana, sastali smo se s odvjetnikom. Plakala sam dva tjedna, to me jako pogodilo. Nisam imala želju trenirati, osjećala sam da je tenis kriv za sve. Mislila sam da sam izgubila integritet, da mi nitko neće vjerovati i da će sve što sam postigla nestati“, bila je emotivna Poljakinja.

Siwatek je također istaknula da joj je bilo izuzetno teško pomiriti se sa situacijom u kojoj se odjednom našla.

“Pokušala sam skrenuti misli sa svega i vidjeti svoje prijatelje, koji nisu imali pojma što se događa. Međutim, na kraju sam sve priznala. Razgovarala sam i sa svojim psihologom, koji mi je čudesno pomogao da pronađem logiku u svemu.“

Šesterostruka Grand Slam prvakinja prethodne je godine odslužila jednomjesečnu suspenziju, zbog tragova trimetazidina u tijelu. Prvo je od 12. rujna do 4. listopada propustila tri turnira pod privremenom zabranom, a nakon što je 27. studenog prihvatila sankciju, preostalih osam dana nije bila na terenu.

