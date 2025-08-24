SKener: Đokovićeva posljednja šansa za rušenje rekorda

Podijeli :

Posljednji Grand Slam sezone počinje u nedjelju, a kao i prije svakog velikog turnira postoje mnoge priče. Rivalstvo Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera polako doseže predviđene razine, Alexander Zverev i Taylor Fritz pokušavaju pratiti korak dok je, unatoč tome što je trenutno sedmi igrač svijeta, Novak Đoković kvalitetom i dalje prvi iza velikog dvojca. Upravo će Srbin biti jedna od fokalnih točaka ovog teksta. Piše: Rafael Spajić

Đoković prije US Opena nije odigrao niti jedan turnir u pojedinačnoj konkurenciji što može biti dvosjekli mač. S jedne strane, Srbin neće imati dovoljno pripremnih mečeva kako bi ušao u ritam. To bi ga moglo koštati u ranijim mečevima, ali s obzirom na Đokovićevo iskustvo, kvalitetu te nešto povoljniji ždrijeb to ne bi trebao biti slučaj. Vjerujem kako je i sam Đoković baš zbog toga nakon Wimbledona odlučio uzeti odmor kako bi došao svjež u New York. U njegovoj fazi, a to je, da se ne lažemo, završna faza njegove karijere važno je da bira svoje turnire kao što je to radio Roger Federer u posljednjim igračkim godinama.

Iako je sjajno pripremljen, njegovo tijelo traži duže vrijeme za oporavak i sklonije je ozljedama. Đoković je svjestan toga i zato na US Open dolazi odmoran. Ranije sam rekao kako Srbin nije odigrao ni jedan turnir u pojedinačnoj konkurenciji, ali zato jest u parovima. U novom formatu mješovitih parova Đoković je igrao s Olgom Danilović. Unatoč porazu u prvom kolu od Danila Medvjedeva i Mire Andrejeve, to bi trebao biti dobar trening za višestrukog Grand Slam pobjednika. Ne samo da je osjetio lopticu na svom reketu u donekle natjecateljskom meču, već je to učinio na centralnom terenu gdje će i započeti svoj turnir koji mu je vjerojatno i posljednja šansa za rušenje legendarne Margaret Court koja dijeli isti broj Grand Slam naslova kao i Srbin (24).

Đoković u prvom kolu igra protiv talentiranog Amerikanca vijetnamskih korijena Learnera Tiena. 19-godišnjak je odradio solidnu američku turneju, a najveća pobjeda mu je ona protiv Andreja Rubljova u Washingtonu. Rus mu se kasnije osvetio Cincinnatiju, ali je Tien pokazao da pobjeda nije bila slučajna. Mladi Amerikanac igra specifičan stil tenisa te ga mnogi uspoređuju s Cameronom Norriejem i Adrianom Mannarinom. Sva trojica su ljevaci i igraju tenis bez puno ofenzive. To bi moralo odgovarati Đokoviću koji takve protivnike nerijetko lakoćom rješava.

Nakon toga Srbin ima nešto lakši ždrijeb do četvrtog kola gdje ga može čekati Holger Rune te onda u četvrtfinalu Taylor Fritz. Đokovićeva igra na Grand Slamovima ove sezone skoro pa garantira njegov prolazak u četvrtfinale, a rekao bih da mu je olakotna okolnost što ga tamo može čekati Fritz. Amerikanac je trenutno četvrti na svijetu te je odigrao solidnu američku turneju, ali ponovno je pokazao da ga se može pobijediti i ako ste lošije rangirani (Terence Atmane). Tako da Đoković ako dođe u četvrtfinale možda i ne bude igrao s četvrtim tenisačem svijeta. U polufinalu ga već može dočekati nešto teži zadatak.

Kažem može jer kod Carlosa Alcaraza na US Openu stvarno nikad ne znate. Prošle godine ispao je u drugom kolu, ali je turnir u New Yorku ipak njegov prvi osvojeni Grand Slam. Španjolac u posljednje vrijeme izgleda motivirano, a i kvalitetno te bi bilo iznenađenje da ga ne gledamo u polufinalu. Ako tamo bude igrao s Đokovićem, onda nas čeka sjajan meč u kojem će Španjolac pokušati prvi put u karijeri pobijediti Srbina na tvrdoj podlozi.

Iako je Jannik Sinner imao zdravstvene probleme u Cincinnatiju, sve osim njegova plasmana u finale US Opena bilo bi veliko iznenađenje. Najbolji igrač današnjice na tvrdoj podlozi uglavnom je nezaustavljiv na betonu. Lani ga je porazio Rubljov u Montrealu, a osim njega je jedino Alcaraz pokazao da ga može svladati na hardu. Španjolac je to uspio šest puta u odnosu na Sinnerove tri pobjede. Unatoč tome, kad bi se njih dvojica sreli u finalu, vjerujem da bi kladionice dale prednost Sinneru.

Predvidjeti finale u muškoj konkurenciji je u posljednje vrijeme postalo lagano. Samo kažete da će u finalu biti Alcaraz i Sinner. To ipak nije tako jednostavno kad su žene u pitanju. Prije godinu dana očite opcije bile su Arina Sabaljenka i Iga Świątek, ali sada je situacija nešto drugačija. Sabaljenki na Grand Slamovima ove sezone fali uspjeha u završnici dok Poljakinja u New York dolazi nakon osvojenog Wimbledona i Cincinnatija.

Świątek je nakon lošije zemljane sezone ponovno pronašla svoj tenis te igra na svojoj najboljoj razini. I dalje joj se potkrade koji poraz (Clara Tauson), ali čini se da je to stara Iga. To se ne može reći za Sabaljenku koja ponovno nije mentalno na pravoj razini. Uzela je veliku pauzu nakon Wimbledona te se u Ohiju mučila i na kraju upisala poraz od “uskrsnule” Jelene Ribakine. Uz Kazahstanku ruskih korijena među favorite za osvajanje naslova vrijedi ubrojiti i “mašinu za dvostruke pogreške”, domaću Coco Gauff.

Simpatična Amerikanka nakon osvajanja Roland Garrosa nije na pravoj razini te se posebno muči na svom drugom servisu koji nerijetko završava svugdje osim u terenu. Još uvijek mlada Gauff sigurno će biti motivirana na domaćem Grand Slamu. Motivirana bi trebala biti i Kanađanka Victoria Mboko koja se naglo pojavila na WTA scenu. Ona je osvojila domaći WTA 1000 turnir u Montrealu te u New York dolazi kao favorit iz sjene.

Oni koji vole dramu svakako trebaju ispratiti ženski turnir US Opena. Od početka do kraja gledat ćete nepredvidive borbe pune obrata. Na kraju bi po svemu titulu trebala osvojiti Świątek, ali u ženskom tenisu ništa nije sigurno, jedino ako se ne zovete Serena Williams.