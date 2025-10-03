Sjajni Splićanin spasio meč-loptu i nakon trosatne drame izborio polufinale u Bragi

Podijeli :

Foto: Frane Hrabrov / HTS

U četvrtfinalu ATP Challenger turnira u Bragi sreli su se Splićanin Luka Mikrut i Indijac Sumit Nagal. Po kladionicama je blagi favorit bio Mikrut, a činilo se kao da su pogodili s tim jer su Splićanin i Indijac odigrali meč koji je trajao skoro tri sata. Nakon dva sata i 57 minuta slavio je Mikrut koji je tako izborio polufinale u Portugalu.

Prvi set trajao je 57 minuta, a na Mikrutovu žalost, on je pripao Nagalu sa 7:5. Međutim, 21-godišnji Splićanin nije se predao te je ekspresno uzvratio. U drugoj dionici je bio bolji sa 6:1 te je tako odveo meč u set odluke.

Tamo je triputa imao break prednosti (3:1 i 4:3, 6:5), ali nijednom nije dugo zadržao to vodstvo. Najviše je mogao žaliti za vodstvom 6:5 jer je tada propustio servis za meč. Tie-break nije krenuo loše za njega. Štoviše, počeo je odlično jer je Mikrut poveo sa 6-1. No, ni to nije bilo dovoljno da Splićanin zaključi meč. Izgubio je potom šest poena u nizu te je bio primoran spasiti meč-loptu. Bio je uspješan u tome te je na kraju s 10-8 došao do pobjede i plasmana u polufinale.

Ovo je Mikrutu bio treći najduži meč u njegovoj karijeri. Ranije ove godine je na Tenerifeu izgubio od Christopha Negritua nakon tri sata i 18 minuta dok je u lipnju u Royanu igrao dva sata i 59 minuta u porazu protiv Titouana Drogueta. Sada je napokon dugi meč otišao na njegovu stranu. Nakon dva sata i 57 minuta upisao je pobjedu koja ga je lansirala u polufinale gdje čeka pobjednika meča između Alejandra Mora Canasa i Elmera Mollera.