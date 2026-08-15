Sjajni hrvatski dvojac u Njemačkoj osvojio drugi Challenger u nizu

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Foto Frane Hrabrov / Hrvatski teniski savez

Ljetno razdoblje teniskih turnira sjajno prolazi za dvojicu hrvatski tenisača Admira Kalendera i Nina Serdarušića. Oni su u sedmom mjesecu osvojili ATP Challenger u Trstu, potom su igrali polufinale ATP 250 turnira u svom Umagu da bi u kolovozu tom dobrom nizu dodali osvojene ATP Challengere u Hagenu i sada u Hamburgu.

Finale Hagena i prvo kolo Hamburga donijelo im je iste protivnike – Finna Bassa i Jarna Jansa – pa ne čudi što su oba ta meča otišla u treći set gdje su kao pobjednici izašli hrvatski tenisači. Nakon tog tijesnog meča Kalender i Serdarušić nisu imali problema te su Alexandera Merina i Michaela Zhua (6:3, 6:3), Sergija Martosa Gomeza i Szymona Walkowa (6:3, 6:2) te Nielsa McDonalda i Jannika Opitza (6:3, 6:4) porazili bez izgubljenog seta.

Tako su došli do trećeg zajedničkog Challenger naslova i do 64. pozicije na ovogodišnjoj ljestvici koja je ujedno i utrka za Tour Finals gdje nastupa najboljih osam parova. Osim toga, zabilježili su i nove najbolje rankinge karijere te će Serdarušić na novoj listi biti 93. dok će Kalender skočiti na 152. mjesto.

Što se tiče broja naslova, ovo je Serdarušiću 45. naslov karijere dok je Kalender sada na 14.